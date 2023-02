Este sábado se jugarán otros cuatro duelos: Pereira-Tolima (2:00 p.m.), Cali-Millonarios (3:30 p.m.) y Llaneros-Huila y Junior-Pasto (ambos a las 6:30 p.m.). La jornada se complementa el domingo con Santa Fe-América (11:00 a.m.) y La Equidad-Chicó (3:30 p.m.e).

Colombianos en el exterior

Falcao estará este sábado con el Rayo Vallecano como visitante ante Cadiz, a las 10:15 a.m. (por DOG). El Everton de Yerri Mina se medirá al Aston Villa de Jhon Durán (10:00 a.m.) y el Liverpool de Luis Díaz (lesionado) visita a Crystal Palace a las 2:45 p.m. En Alemania, Frankfurt de Santos Borré irá la campo del RB Leipzig (9:30 a.m.). Todos los Star+.

James Rodríguez, quien tiene un buen presente, está entre los convocados con Olympiacos para el duelo de hoy ante Panathinaikos en el clásico del fútbol griego. El conjunto del colombiano será local. El duelo se disputará a la 1:30 de la tarde (hora de Colombia y por Star+). James ajusta 17 partidos y cinco goles en esa liga.

Este domingo en la Premier League, el defensa colombiano del Tottenham, Dávinson Sánchez, recibe al Chelsea (8:30 a.m.), con transmisión por Espn. En Italia, el Atalanta, equipo en el que militan Duván Zapata y Luis Fernando Muriel visita al AC Milan (2:45 p.m. Star+), mientras que en Portugal, el Porto de Mateus Uribe será local ante Gil Vicente (3:30 p.m. Gol TV).