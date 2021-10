El DIM no ha estado entre los ocho parcialmente clasificados ni una sola de las 16 fechas que se han disputado hasta ahora en la Liga.

Lo más cerca que ha quedado de esa posición ha sido el noveno lugar, que ocupó en las fechas quinta y décima, y por el momento son tres torneos los que lleva el cuadro paisa sin figurar entre los invitados a la fiesta de fin de año.

Después de la derrota 3-0 con Alianza Petrolera, las actuales cifras no son alentadoras para el rojo que es el tercer equipo con menos goles convertidos (12), superado por Patriotas y Huila, con 7 y 11 respectivamente. Esto lo ha llevado a sumar cuatro triunfos, igual número de derrotas y ocho empates en la Liga, para un rendimiento del 41.6%, que lo mantiene fuera de los ocho, con 20 puntos, a 16 de Nacional que es líder y 12 de Millonarios que es segundo, ambos clasificados.

El técnico Julio Comesaña, en la rueda de prensa, manifestó que el tema del DIM no es por falta de actitud, sino que la ansiedad y el desespero le han pasado factura al equipo. “Acá no es solo de correr y tener actitud, porque solo con eso no se gana”, comentó.

Así mismo, sostuvo:“Los errores que cometimos no son de idea de juego, porque fueron dos pases equivocados en una zona del campo donde cualquier balón generan una opción clara. No podemos darle cárcel a nadie sino aceptar las cosas, entenderlas y dar la vuelva para lo que se viene, el duelo ante Pereira”, concluyó.

Lo cierto es que ahora le restan 4 fechas (dos en casa) y tiene que sumar mínimo diez puntos para clasificar