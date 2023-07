Conozca a las cinco colombianas que disputarán el tercer Mundial con la Tricolor

La cuidapalos Sepúlveda, quien viene siendo suplente, argumenta que el grupo cuenta no solo con jugadoras de experiencia que aportan dentro y fuera de la cancha, sino con un grupo lleno de talento que ha llegado para fortalecer el conjunto y por eso sueñan con tener una gran presentación: “Todas venimos en competencia, nos conocemos, somos una familia; hemos hecho un gran grupo, con una competencia sana que le permite al entrenador elegir entre muy buenas opciones para confirmar la nómina”.

Catalina Usme reconoce que este es un Mundial muy especial para ella, porque en Canadá venía de una lesión grave y no pudo estar en su mejor forma. “Ahora me siento plena, tengo muchas ansias de que arranque la competencia, sé que le puedo aportar mucho a mi equipo y espero que sea un gran torneo para nosotras”.

Precisamente Montoya, hoy en día vinculada a Nacional, ha estado muy activa en sus redes sociales, demostrando la felicidad que le produce disputar su tercer Mundial: “La vida me ha premiado, viviendo cosas maravillosas, pero definitivamente una Copa Mundial es una sensación indescriptible, es algo único”.

La jornada comenzará con el duelo entre Suecia y Sudáfrica (00:00) en el Eden Park de Auckland, seguirá con Países Bajos-Portugal (2:30 a.m.) en el Dunedin Stadium y finalizará con Francia-Jamaica (5:00 a.m.).

Las francesas deberán demostrar su capacidad de imponerse en su Grupo F, en el que también figuran Brasil y Panamá. Quintas en el ranking FIFA, las dirigidas por Hervé Renard, son consideradas una potencia en el fútbol femenino pese a que no han conseguido ningún título importante a nivel internacional.

Por su parte, Países Bajos deberá demostrar ante la debutante mundialista Portugal que tiene condiciones para volver a una final, luego de caer ante Estados Unidos en la final de Francia-2019.

Hoy: Zambia-Japón (2:00 a.m.), Inglaterra-Haití (4:30 a.m.) y Dinamarca-China (7:00 a.m.).

Resultados: Nueva Zelanda 1-Noruega 0, Australia 1-Irlanda 0, Nigeria 0-Canadá 0, Suiza 2-Filipinas 0, España 3-Costa Rica 0. Anoche jugaban EE. UU.-Vietnam.