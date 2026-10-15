Conciertos en el Atanasio no solo impactan al fútbol: las ligas antioqueñas también se han visto afectadas

Mucho se habla sobre la afectación que los conciertos y los espectáculos musicales o culturales le causan al fútbol. Se dan cifras sobre los miles de millones de pesos que equipos como Atlético Nacional o Independiente Medellín pierden por no poder usar el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, el fútbol no es el único afectado, ya que en la unidad deportiva hay 18 escenarios en los que funcionan más de 30 disciplinas deportivas y clubes. La Unidad Deportiva Atanasio Girardot -que albergó los Juegos Suramericanos en 2010- cuenta con coliseos para deportes como baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol sala, tenis de campo, gimnasia, deportes de combate (karate, taekwondo y lucha), esgrima, bádminton, balonmano, skateboarding, porrismo, patinaje, béisbol y sóftbol, entre otros. Además, ese escenario es usado para el deporte recreativo, con espacio para la ciclovía y el uso de la pista de atletismo y la cancha Marte 1 para eventos élite o recreativos.

Afectación masiva de un mes

Históricamente, se ha señalado que escenarios como la pista de atletismo pueden albergar cerca de 50.000 usuarios en una semana, ya que es un espacio tanto para deportistas de alto rendimiento como para ciudadanos que buscan actividades recreativas para realizar en su tiempo libre. Otras disciplinas pueden tener un impacto de 1.000 personas entre deportistas en proceso formativo, competencias internas de las ligas, intercambios o eventos locales, regionales y nacionales, en los que el alcance es mayor. También le puede interesar: Conciertos en el Atanasio: el costo que pagan Nacional y Medellín cuando el fútbol pierde su casa Según los registros del Inder, los conteos generales de uso de los espacios de la ciclovía en sus diferentes trayectos alcanzan los 30.000 usuarios un domingo, mientras que en los eventos de afluencia nocturna entre martes y jueves se logra un impacto de más de 1.300 usuarios. Es por ello que, cuando la unidad deportiva Atanasio Girardot es usada para eventos no deportivos, la afectación a la comunidad en formación y a la ciudadanía en general es de alto impacto y gran alcance, lo que perjudica no solo los procesos de formación de las diferentes ligas, sino también a los ciudadanos que usan el escenario para actividades recreativas. De acuerdo con el plan detallado que presentó el Inder, el estadio Atanasio Girardot fue habilitado el 14 de octubre para su uso, mientras que escenarios como la cancha Marte 1 estarán habilitados desde este viernes, al igual que el estadio de béisbol Luis Alberto Villegas. El estadio de atletismo, que podría haber sufrido daños graves que seguramente se verán en unos meses, será devuelto a la Liga este 18 de octubre, mientras que los coliseos Iván de Bedout, Yesid Santos y otros espacios tienen programadas sus entregas entre el 13 y el 21 de octubre.

300 toneladas instaladas

La afectación en la pista de atletismo se deduce tras conocerse un video en el que los encargados del espectáculo de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), el primero de este tipo en Colombia, confirmaron que la empresa Ay Solutions instaló más de 300 toneladas de material para sostener luces, estructuras, rigging (sistema de instalación en altura para suspender equipos técnicos como luces, sonido, pantallas LED y escenografía) y scaffolding (estructura provisional o de soporte que sirve como base para montar la escenografía). Lea además: “Solo nos duró tres meses”: atletas protestan por montaje de fiesta electrónica en la pista Alfonso Galvis, en Medellín Esto, unido a los camiones y demás vehículos de carga pesada que tuvo que soportar la pista -que, además, es nueva-, podría ocasionar daños en los cauchos y demás elementos que la componen y sobre los cuales entrenan y compiten directamente los atletas. El Inder, que administra los escenarios y entregó los avales para la realización del concierto de música electrónica, ha manifestado en varias ocasiones que los espacios no sufrieron daños y que todo está protegido con las pólizas contempladas en el contrato de arrendamiento. Pero en redes sociales se cuestionó bastante el peso al que fue sometida la pista para la instalación de los escenarios que tuvo el espectáculo. Lo cierto es que, según confirmaron desde varias ligas, muchas se vieron afectadas al tener que buscar espacios alternos para sus entrenamientos o competencias. Tuvieron que pedir prestados escenarios en universidades como la Universidad de Medellín o la Universidad de Antioquia; algunos deportistas debieron desplazarse hasta Urabá u otros municipios donde Indeportes cuenta con complejos deportivos idóneos, y otros tantos tuvieron que cancelar durante un mes el trabajo con las escuelas formativas, debido a que los padres de familia no podían desplazarse a otros lugares. Vea también: “Si hay algún daño en la pista, tenemos una póliza que la paga toda”: organizadores de fiesta de electrónica en el Atanasio Por todo esto, más allá de la rentabilidad financiera y la proyección cultural que representan los grandes espectáculos para Medellín, la discusión de fondo recae en el equilibrio. Proteger la infraestructura pública y priorizar los procesos deportivos que allí florecen no es un capricho de las ligas, sino una garantía fundamental para miles de deportistas y ciudadanos que encuentran en la unidad deportiva Atanasio Girardot su principal espacio de desarrollo y bienestar. Esto cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que ese es el lugar donde la mayoría de los atletas de alto rendimiento con los que Antioquia espera recuperar su título en los Juegos Nacionales realizan su preparación para los eventos nacionales e internacionales que tienen en sus planes, con el fin de llegar a las justas de 2027 en las mejores condiciones para buscar las medallas doradas para el departamento.

El atanasio quedará libre gracias al DAVIarena

De acuerdo con la programación de conciertos y eventos masivos en Medellín para lo que resta del año, los principales están previstos en el DAVIarena, un escenario nuevo construido y pensado para este tipo de actividades. Recientemente, Tomás Uribe Maya, gerente comercial, de mercadeo y comunicaciones del DAVIarena, le explicó a este medio que en el recinto cabrán 6.000 personas de pie y 3.500 en sillas cuando el evento lo requiera. Sin embargo, en total, a este lugar entrarán cerca de 17.900 personas en su versión full arena. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Pero no solo será un recinto para conciertos y espectáculos, sino que también se enfocará en la experiencia de sus visitantes. “Por eso tenemos 16 restaurantes, 17 bares, 57 baños con más de 260 baterías de baño y centros de activación de marca. No queremos que la gente venga solo al concierto, sino que también pueda disfrutar el espacio y pasar un buen rato”, detalló Uribe Maya. Bloque de preguntas y respuestas