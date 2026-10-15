Conciertos en el Atanasio no solo impactan al fútbol: las ligas antioqueñas también se han visto afectadas

Mucho se habla sobre la afectación que los conciertos y los espectáculos musicales o culturales le causan al fútbol. Se dan cifras sobre los miles de millones de pesos que equipos como Atlético Nacional o Independiente Medellín pierden por no poder usar el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, el fútbol no es el único afectado, ya que en la unidad deportiva hay 18 escenarios en los que funcionan más de 30 disciplinas deportivas y clubes.
La Unidad Deportiva Atanasio Girardot -que albergó los Juegos Suramericanos en 2010- cuenta con coliseos para deportes como baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol sala, tenis de campo, gimnasia, deportes de combate (karate, taekwondo y lucha), esgrima, bádminton, balonmano, skateboarding, porrismo, patinaje, béisbol y sóftbol, entre otros. Además, ese escenario es usado para el deporte recreativo, con espacio para la ciclovía y el uso de la pista de atletismo y la cancha Marte 1 para eventos élite o recreativos.