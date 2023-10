El piloto de 17 años lideró un podio en el que acompañaron el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), y a pesar de que Masià se quedó a las puertas pudo ampliar su renta en el liderato, que era solo de cuatro puntos al llegar a Buriram.

“¡Increíble! Convertirme en novato del año es muy emotivo para mí y para el equipo. Ha sido una carrera lenta, así que he intentado gestionarla de la mejor manera. Sabía que el rebufo iba a ser importante porque en la última vuelta había muchos pilotos peleando por la victoria. He llegado a la última vuelta en buena posición y he podido conseguir una victoria importante para nosotros. Seguiremos luchando en el campeonato y lo daremos todo hasta el final”, manifestó Alonso.