¡Histórico! Colombiano Ángel Barajas ganó medalla de oro en Mundial de Gimnasia en Turquía

Barajas se impuso en la prueba de piso con una magistral actuación que le otorgó un puntaje de 13.900 para superar al alemán Timo Eder, segundo con una calificación de 13.500; y al italiano Tommaso Brugnami, que cerró el podio con un puntaje de 13.333.

Y es que la prueba de piso es la que mejor se le da al cucuteño, tal y como se lo había contado a EL COLOMBIANO recientemente: “Es el suelo, es la rutina que más me gusta y en la que más fácil se da todo, desde muy pequeño siempre me ha llamado la atención y lo he hecho bien, por eso me gusta más”.