Deportistas colombianos van por el título de los World Skate Games a Paraguay

Con 166 deportistas, de ellos 16 campeones del mundo, Colombia compite desde hoy en los World Skate Games en Paraguay, hasta el próximo 18 de octubre.
La delegación nacional está integrada por deportistas que combinan experiencia, juventud, disciplina y hambre de gloria, que sueñan con brillar en las 10 disciplinas en las que tendrá representación el país.
La ilusión de volver a ser protagonista es una motivación extra que tienen los integrantes de la delegación nacional, que ha logrado, en el historial, dos títulos generales en las ediciones de Nanjing 2017 y Argentina 2022, y dos subtítulos en Barcelona 2019 e Italia 2024.
Entre la delegación nacional se encuentran 36 deportistas antioqueños en las modalidades de patinaje artístico, hockey patín, inline downhill, patinaje de carreras y skateboarding, que están llamados a ganar medallas para el país, como es el caso de Jazmín Álvarez, quien, además de haber clasificado a los Juegos Olímpicos de 2024, se acaba de coronar campeona nacional y fue medallista en los recientes Juegos Suramericanos que se disputaron en Argentina.
“Estoy muy feliz y me siento muy orgullosa, no solo de representar mi región y mi país, sino de seguir abriendo espacios para los chicos y chicas que también sueñan con dedicarse a este deporte. En Paraguay y luego en Japón daré todo porque tengo la ilusión de volver a clasificar a unos Juegos Olímpicos y por eso espero darla toda y tener un gran desempeño”, comentó Jazmín.
La antioqueña no la tendrá fácil, ya que en Paraguay estarán, entre otras, la medallista olímpica brasileña Rayssa Leal, la campeona mundial Raicca Ventura, también de Brasil, y la española Naia Laso, quien ganó diploma olímpico en París 2024.