El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó el recurso de apelación que había interpuesto Nairo Quintana. El ciclista de Boyacá se mantiene en su posición de rechazo ante la descalificación del Tour de Francia 2022 por haber ingerido, al parecer, tramadol, un analgésico prohibido desde 2019 por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

“Lamentablemente el resultado del TAS no fue bueno para mí, con tristeza lo digo, pero con orgullo puedo decir que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido más de 300 controles antidoping y nunca tuve problemas de dopaje. Tengo muchas razones del por qué no hacerlo y el por qué no he tomado este producto”, aseguró el ciclista colombiano que en la pasada edición del Tour terminó sexto.

De momento la UCI mantendrá la sanción contra Nairo Quintana, en agosto pasado encontró que el colombiano habría ingerido tramadol durante la etapa 7 y 11 del Tour de Francia. Además de la descalificación, se le impuso una sanción económica de 5.000 francos suizos (5.120 dólares).

El órgano rector del ciclismo había prohibido la ingesta de tramadol desde 2019. La UCI determinó que su uso actúa en el sistema nervioso central y reduce el dolor y la fatiga, por tanto, lleva a los corredores a pedalear “al extremo”. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se unirá a la UCI y también prohibirá el uso del medicamento desde 2024.