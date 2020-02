Hasta contra élites, Lina Hernández sorprende

Lina Marcela Hernández es pequeñita –1.60 metros–, pero con la potencia que posee en las piernas no solo ratifica que sobre una bicicleta es la mujer más rápida de Colombia en la categoría sub-23, sino también la más fuerte. Y saber que hasta hace dos años rodaba en patines.

En Tunja, la nacida en El Carmen de Viboral volvió a descrestar con su talento. El jueves se había consagrado, por tercer año seguido, campeona en la modalidad de contrarreloj, y un día después, en la prueba de fondo, terminó en el primer lugar, incluso por delante de las corredoras élite, que corrieron a la par.

“Estoy muy contenta por todos estos resultados, han sido demasiado gratificantes. Este no es solo mío, es de todo mi equipo que, durante el recorrido, estuvo apoyándome”, contó emocionada la campeona, quien en dicha prueba, en 2019 en la ciudad de Villavicencio, terminó 16°.

Esta vez, en el trayecto de 90 kilómetros con salida y llegada en la capital boyacense, Hernández, con un tiempo de 2:37.23, se impuso tras exhibir fortaleza, concentración e inteligencia en el ascenso final a la Plaza de Bolívar. La local Leidy López arribó a dos segundos y la también paisa Daniela Atehortúa, tercera, a 44.

En élite, la presea de oro fue para la caldense Catalina Gómez (2:37.29), la plata se la adjudicó Jennifer Medellín, de Bogotá, a 4 segundos, y el bronce, la tolimense Jeimy Beltrán, a 13.

“Ser primera en cruzar la meta me genera emoción, había contrincantes bastante fuertes”, prosiguió Hernández, quien practicó patinaje de carreras, en el que también logró ser campeona nacional.

“Me retiré de esa disciplina en 2018, estuve en la Selección Antioquia y me iba bien. A la par hacía ciclismo, pero no con tanta regularidad. En 2017 me invitaron a un nacional juvenil y al ganar me enamoré de la cicl, y más tras representar al país en un panamericano de pista en México (gané en ómnium) y al asistir al Mundial juvenil en Italia (octava). Me dediqué a esto y no me arrepiento”, comentó Lina.

Su meta es “ser campeona mundial” y con la clase que posee pone a soñar. Ahora es la mejor de Colombia en los terrenos que compite .