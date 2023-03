Por centímetros, Fernando Gaviria se privó del triunfo en la Milán-Turín

Al final hubo polémica porque supuestamente Arvid abandonó su línea de carrera invadiendo el camino por donde iba el paisa, que intentó sobrepasar por el lado derecho, casi rozando las barandas de seguridad. Los jueces dieron el triunfo a De Kleijn, quien obtuvo su sexta victoria como profesional.

Gaviria, entre tanto, alegra con su gran nivel competitivo. Esta temporada ganó fracción en la Vuelta a San Juan y suma seis top-3 en etapas. Este sábado el velocista paisa espera estar en la Milano San Remo.

“Un sprint bastante divertido, con muchas curvas, afortunados de no caernos. Nada qué opinar sobre el movimiento de De Kleijn, me ganó y es lo único para decir, felicitaciones a él. A pesar de venir de una Tirreno realmente dura difícil, estos dos días me han venido bien y he sentido bastante bien las piernas”, dijo Gaviria en Eurosport.