Emotivo mensaje de Fernando Gaviria quien ya entrena en casa

El ciclista antioqueño Fernando Gaviria, quien retomó los entrenamientos en casa, publicó en sus redes sociales un video, en el que agradeció a quienes estuvieron pendientes de su salud, ya que fue infectado por coronavirus, mientras corría el Tour de Emiratos Arabes, y le envió un mensaje de esperanza para quienes están pasando por días difíciles.

“Quiero iniciar este video agradeciendo a todas las personas que han apoyado y han estado a mi lado en esta difícil situación que está viviendo todo el mundo, el coronavirus creíamos que era un juego pero no, a mi me dio y pasé días de angustia, pero he podido regresar a casa y gracias a Dios me recuperé”.

Y anexó, “ya estoy en casa, recuperado, tranquilo, y ya inicié los entrenamientos desde casa y quiero enviarle un saludo a las personas que están pasando por muchas más difícultades y les digo que tengan fuerza que esto va a acabar pronto”.

Hay que recordar que Gaviria regresó al país el pasado 8 de abril, tras haber permanecido en cuarentena un mes, ya que tras dar positivo por coronavirus le iniciaron el tratamiento y el aislamiento. Solo hasta que las pruebas salieron negativas el ciclista pudo regresar al país.