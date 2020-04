El Tour es el “pulmón” del ciclismo mundial

Cancelar el Tour, la más prestigiosa carrera del planeta, significaría un golpe bajo a este deporte, manifestó a la agencia AFP este martes Marc Madiot, mánager de la escuadra Groupama, quien advirtió que si no se disputa, muchos equipos podrían desaparecer y sus integrantes, quedar a la deriva. El clamor para que la carrera continúe es unánime.

De manera individual, en casa, las figuras no dan tregua y se entrenan a tope con el anhelo de no perder la forma física para asistir a su máximo reto, el que nadie se quiere perder.

Apegados a una luz de esperanza de que la covid-19 sea controlada, los ciclistas aceleran en los rodillos y exigen sus músculos hasta donde el confinamiento lo permite. El corazón palpita, pues no ven la hora de correr.

Solo quedaba en pie el Tour de Francia, el último grande que pedaleaba contra el viento. Ya no. Tras resistir la presión por la crisis sanitaria, acaba de ceder y se realizará dos meses después de la fecha pactada. Ahora será del 29 de agosto al 20 de septiembre próximo, en su edición 107.

¿Hay beneficiados?

Chris Froome, de 34 años y jefe de filas del Ineos Team, está entre los “beneficiados”, pues ahora tendrá más tiempo de recuperación tras el accidente que lo marginó de las carreras por ocho meses. El carismático corredor entrena en casa luego de regresar del Tour de los Emiratos, donde reapareció. La opción de sumar su quinto título es su motivación. “Es una noticia que muchos de nosotros esperábamos, da un poco de luz al final del túnel”, dijo tras conocer el cambio de fecha, aunque, según AFP, el manager de su escuadra, Dave Brailsford, advirtió ayer que no participarán si estiman que las medidas sanitarias “son insuficientes”.

El entrenador colombiano Raúl Mesa manifestó que el cambio les dará tiempo a los pedalistas de los países que están en cuarentena (Francia, España, Italia) para practicar en las calles. “Así no llegarán en desventaja con las escuadras de naciones que han tenido más libertad para moverse”.

Egan, ¿en veremos?

Una decisión de este tipo también marginaría al colombiano Egan Bernal, del mismo equipo, quien no podría defender el título que el año pasado le reportó una ganancia de US$540.000. En sus redes sociales, este miércoles, expresó que para no llenarse de ansiedad trata de no pensar mucho en el Tour y que espera poder correr, por él, por su equipo, por los aficionados y por el ciclismo.

“Nos quedan cuatro meses y medio para llegar de nuevo al 100 % de forma. Es hora de replantear todo el entrenamiento e iniciar con más motivación que nunca para llegar a esta fecha con el mejor estado de forma”, dijo en Instagram.

El seleccionador colombiano Carlos Mario Jaramillo advirtió que tomar la forma física no será fácil para los pedalistas. No es lo mismo prepararse tres o cuatro meses en un rodillo que estar en carretera. “Lo que sí pienso es que los ritmos de carrera en las competencias van a bajar un poco su velocidad”.

Por eso figuras de la talla de Geraint Thomas, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Alejandro Valverde, Tajed Pogacar y Emanuel Buchmann, entre otras, pedalean fuerte para estar listos cuando se baje la bandera y arranque la nueva edición del Tour.