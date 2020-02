El rey de la ruta en Colombia es de Antioquia

En días pasados, en charla con Sergio Andrés Higuita (EF Pro), la convicción de sus palabras sorprendía. “Me esfuerzo porque quiero ser uno de los mejores corredores del ciclismo mundial”.

Por lo pronto, a sus 22 años de edad y por el resto de este 2020, el paisa lucirá la prenda tricolor, en cada prueba que dispute, que lo identifica como el mejor ciclista del país.

Ayer, en Tunja, Boyacá, en su debut en un Nacional de ruta, Higuita, que creció en el barrio Castilla de Medellín, lanzó un ataque incontestable a 20 kilómetros del final para cruzar la meta en solitario y quedarse, tras 5 horas, 13 minutos y 6 segundos, con la medalla de oro, luego de 217 km de recorrido. A 1.15 arribó el campeón del Tour de Francia, Egan Bernal (Ineos), que pese a una caída que le produjo laceraciones en pecho, glúteos, codo, brazo y pierna, alcanzó la presea de plata.

El cundinamarqués Daniel Martínez (EF), ganador de la contrarreloj el jueves, se quedó con el bronce, superando por ese privilegio al local Nairo Quintana (Arkéa).

“Le doy gracias a Dios que me dio las fuerzas para afrontar este día. Tuve varios inconvenientes en la carrera, se me dañó una zapatilla y pinché, pero debido a la experiencia adquirida en Europa, mantuve la calma”, comentó Higuita a los medios, no sin antes dedicarle la victoria a su pareja, Laura, con quien está cumpliendo meses de noviazgo, a su familia y equipo.