Egan Arley bernal

ciclista colombiano



“Les agradezco por que la vida me cambió en un segundo, pasé de estar planeando el Tour de Francia a luchar por mi vida. Esto sin duda, es volver a nacer, y es gracias a ustedes a su profesionalismo, al trabajo duro que hicieron. De no ser por ustedes, el final sería diferente”.



“Estos días, cuando sentía tanto dolor, pensaba, al menos siento algo. Ahora inicio un proceso largo para mi recuperación, y me voy agradecido con cada uno, respeto profundamente lo que hacen, merecen mucho más reconocimiento del que a veces les damos”.



“Espero algún día poder devolver de alguna forma, así sea algo pequeño, todo lo que hicieron por mi. Son excelentes profesionales de no ser por ustedes el cuento sería diferente, y les doy la gracias por permitirme tener una nueva oportunidad. No saben lo agradecido que estoy”.