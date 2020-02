Corredor paralímpico batalla en el Tour Colombia

El suizo Simon Pellaud (Androni) es otro de los que sorprende en el Tour Colombia 2.1 al liderar la montaña con 4 puntos, seguido de Egan Bernal (3). Ayer estuvo fuerte para seguir sumando puntos al cruzar primero por dos de los tres puertos que se disputaron. “Es un orgullo seguir al frente de esta clasificación. La verdad es raro estar en el podio, pero se pueden ver los frutos del trabajo que he hecho durante los tres años que he estado viviendo en Santa Elena, en Antioquia. Me ha dado duro la altura, pero tener esta camisa me llena de confianza para luchar hasta el final”, comentó.