La prueba de fondo élite masculina se correrá el domingo 25 de septiembre con un recorrido de 266.9 kilómetros entre Helensburgh y Wollongong, en el que habrá un ascenso de 8.7 kilómetros al Monte Keira, que tiene una altura máxima de 473 metros.

Por este motivo, Nairo Quintana, que es el mejor en la montaña de los seleccionados, podría marcar diferencia y ser protagonista. “Nairo le aporta mucho al equipo porque es un nombre de peso. Estará para acompañar a los más potentes y, tal vez, estar en una fuga. Aunque no corrió la Vuelta a España para resolver sus problemas por el uso de tramadol, si aceptó ir al Mundial es porque se siente bien y sabe que puede hacer un buen papel”, anotó el entrenador del EPM-Scott, Raúl Mesa.

En el equipo nacional que correrá en Australia hay nombres importantes, pero también se sentirá la ausencia de otros como Rigoberto Urán, Miguel Ángel “Supermán” López y Daniel Felipe Martínez, que no fueron prestados por sus equipos. “Colombia cometió un error, porque no llevó a los 9 corredores que son el máximo que se pueden convocar. Se la jugó solo por 6. Del equipo va Rodrigo Contreras, que entró a reemplazar a otro corredor y no tiene los kilómetros suficientes para terminar la carrera, pero él y Tejada pueden ayudar a los otros a competir contra equipos fuertes como Francia y Dinamarca”, concluyó Mesa.

Las mujeres y los jóvenes

La esperanza del ciclismo colombiano no solo está puesta en los hombres. La nómina femenina del grupo élite también tiene nombres importantes que podrían dar la sorpresa y llevarse el título mundial de la ruta.

Diana Carolina Peñuela, Lina Marcela Hernández, Natalia Franco y Paula Patiño son las cuatro corredoras que representarán a Colombia en la prueba, que se disputará el sábado 24 de septiembre y tendrá un recorrido de 164.3 kilómetros en el mismo circuito masculino.