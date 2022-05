Van der Poel sigue de rosa

De Hungría se fue vestido de rosa Mathieu Van der Poel ( Alpecin), que no compareció en la meta de la tercera etapa, con final en Balatonfüred.

El neerlandés, nieto de Raymon Poulidor, se guardó entre sus compañeros y no arriesgó el cuerpo en la batalla de guepardos. Quizás por eso ganó Mark Cavendish, el gran maestro de los sprint, que alcanzó su etapa 16 en el Giro.

Publicidad

El antioqueño Fernando Gaviria ( UAE) lo intentó. El argentino Richeze abrió la brecha para que Fernando se luciera, pero el colombiano no se despegó del sillín de Van der Poel, que no iba a disputar nada de nada, y solo protegía su posición de líder. Cuando reaccionó, Morkov ya había catapultado a Mark hacia la victoria, y el de La Ceja no pudo alcanzarlo. Demare, quien sí reaccionó a tiempo, terminó segundo, dejando a Gaviria anclado en el tercero.

No es mal resultado para el paisa, pues demostró que está fuerte, y que tiene velocidad. De acá hasta Verona, si no se enferma, tendrá nuevas oportunidades, aunque su equipo tiene otras prioridades y poco le ayudará a resistir. Lo de Gaviria, incluso con Richeze, es una batalla en solitario.

El romance con los magiares llegó a su fin con una etapa larga y sosa, casi gris, aunque por pueblos blancos, con playas y fachadas blancas. El pelotón recorrió los 201 km desde Kaposvár siguiendo siempre la estela de los tres fugados: Mattia Bais, Filippo Tagliani (Androni) y Samuele Rivi (Eolo). Los tres se escaparon a 50 metros de la salida, y no volvieron a mirar atrás, dieron un concierto de soledad y aventura, un monólogo largo y de bostezo, como el “Microcosmos” de Bela Bartok.

Publicidad

Al final fueron engullidos por el lote, pero nadie les quitará “lo bailado”.

Después de la lentitud contemplativa de Bartok, la carrera se subió al pentagrama de Franz Liszt y se hizo más rápida y emocionante. Tanto como la vida del peludo compositor húngaro, quien competía con Chopin por los pianos y los amores fugaces de las tabernas.

Tras sortear a los fugados, el pelotón siguió rodeando el hermoso lago Balaton, uno de los más grandes de Europa, en busca de la meta. Eran los kilómetros finales en Hungría y había que despedirse de la gente dando espectáculo. Por eso, los equipos DSM, FDJ y Quick Step tomaron el mando y aceleraron el ritmo.

Publicidad

Fue una etapa en la que predominó el tedio, la soledad, las grandes llanuras, el Art Nouveau y ese lago de ribetes blancos. Y fue “blanco el silencio, blanco manto; y nunca fue el silencio tan grande”, escribió alguna vez Endre Ady. Ayer, sin embargo, fue más grande el ruido de Cavendish que ese silencio, porque el inglés de la Isla de Man hizo sonar su Specialized Tarmac como una estridente guitarra rockera en un país donde están acostumbrados a los pianos y los violines. Este lunes se descansa en el Giro, y luego el sur, el Etna, la montaña