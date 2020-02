Boyacá se llenó de estrellas del pedal

“Es impresionante el furor que se vive por estos días. Primero con el Nacional celebrado la semana pasada, y ahora con el Tour Colombia; en realidad esa pasión me remite a ese año 95, cuando ya como espectador me deleitaba viendo correr a todas esas figuras que nos visitaron”, relata Patro, campeón de la Vuelta a Colombia y del Clásico RCN de 1976.

J osé Patrocinio Jiménez , referente del ciclismo nacional entre 1970 y 1980, se atreve a decir que en Boyacá, el departamento que lo vio nacer, no se sentía tanta expectativa por un evento desde hace 25 años, cuando Duitama fue sede del Campeonato Mundial de ruta.

Andan motivados

Para Aru, actuar por primera vez en territorio colombiano es un privilegio y le genera motivación: “Vi los últimos 20 kilómetros de los Nacionales y me gustó, hubo mucha gente en la carretera y eso es importante para todo el movimiento del ciclismo. Es un honor para mí, pues la gente me da mucha fuerza cada vez que me paro en una cafetería. De verdad gracias por esto”, dijo a los voceros de la carrera.

El Tour Colombia subirá el telón este martes con una contrarreloj por equipos de 16,7 km por las calles de Tunja.

En total serán 27 escuadras (6 World Tour, 6 Pro Continentales, 10 Continentales y 5 selecciones nacionales) las que se batirán por el triunfo en una prueba de 6 días.

“Será muy especial, una carrera en la que aprovechamos para disfrutar. Estoy emocionado de volver a correr en Colombia. Tenemos pocas oportunidades de estar acá, así que los ciclistas que estamos en equipos World Tour aprovechamos al máximo esta cita para compartir con la gente que gusta de este deporte en el país”, comentó Bernal, quien viene de ser subcampeón en el Nacional de ruta, en el que triunfó el paisa Sergio Higuita.

“Tenemos un equipo fuerte, con el que esperamos ser protagonistas, es muy bonito iniciar temporada en casa y más con rivales tan fuerte”, anotó Higuita, criado en el barrio Castilla.

Fabio Duarte (Team Medellín), quien lleva un mes entrenando en Boyacá, añadió que el nivel estará muy parejo y esto le brindará la posibilidad a los representantes locales de soñar con la victoria. “Con el solo hecho de saber la calidad de participantes, uno se anima para intentar hacer algo importante”.

Cientos de aficionados se alistan para vibrar con estas figuras. El fervor por verlos competir se siente en Boyacá, de donde se pasará a Cundinamarca para rematar el domingo venidero en Bogotá.

Se rodará por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar (ver recorrido). “El espectáculo está garantizado”, advierte el gran Patrocinio Jiménez .