Esta leyenda del ciclismo fue al médico por un dolor en el hombro y le dieron dos años de vida; este es su drama

“Disfruto de la vida como nunca”, afirma con una serenidad admirable. Hoy no reniega de su diagnóstico. Lo acepta, lo afronta, lo combate... y sobre todo, lo transforma. En sus palabras ya no hay angustia, sino una profundidad emocional que desarma y enseña: “Por muy antinatural que parezca, así es la naturaleza. Todos nacemos y todos morimos, y esto es sólo parte del proceso”.

En una reciente entrevista con The Times, relató cómo decidió volver a montar su bici tras un tratamiento de quimioterapia. Lo hizo durante un viaje a Grecia, con la ilusión intacta pero el cuerpo aún debilitado. “No pude andar ni hablar mientras subía la colina, y me resultó difícil. Ahí fue donde realmente entendí: tengo que empezar de cero y no compararme con mi situación anterior”.

Aquel paseo fue más que un acto físico; fue un acto de humildad, de aceptación y de amor propio. Chris ya no busca romper récords, sino encontrar belleza en lo cotidiano. “No es sólo hacer grandes cosas, se trata de apreciar el placer cotidiano y banal de la vida”, dijo en otra conversación con Sky Sports, reflejando una madurez conmovedora.

Y aunque la enfermedad persiste, él ha logrado algo que muchas veces parece inalcanzable: que el cáncer no sea lo primero en su mente al despertar, ni lo último al cerrar los ojos. “Tengo la impresión de haber entrado en una fase de estabilidad en este momento y me encuentro bien. Hago ejercicio, bicicleta, me ocupo. Y lo más importante: no pienso todo el día en el cáncer”.