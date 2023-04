Carlos Alcaraz es campeón en Barcelona, venció con autoridad a Stefanos Tsitsipas

El español Carlos Alcaraz, número dos mundial, dominó con autoridad al griego Stefanos Tsitsipas, quinto del ranking, y se llevó el título del ATP 500 de Barcelona.

Alcaraz, defensor del título ganó con parciales de 6-3 y 6-4, al griego y se vuelve a celebrar en casa, ante un público que siempre lo respaldó.

Alcaraz, de 19 años y primer favorito en Barcelona, solo tuvo algunas dificultades al principio, pero pronto encontró la manera de hacer daño al griego, principalmente con una buena colección de dejadas, uno de sus golpes favoritos.

“Hoy he estado fluido y relajado, he sentido los golpes, he estado ‘yo’. Era un momento en el que tenía que hacerlo para ganar la final. Lo conseguí con creces y estoy muy contento”, dijo Alcaraz nada más finalizar en una entrevista con el exjugador Alex Corretja.

“Sinceramente, estaba tenso ayer y esta mañana, pero he hecho un buen calentamiento y me ha ayudado a relajarme. He intentado disfrutar de la final”, añadió el murciano, que por primera vez en su espectacular y corta carrera ha repetido título en un torneo.