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¡Víctimas de nuestro propio invento! Colombia perdió en el Mundial de Tejo ante la India

Por segunda vez consecutiva, la India se impuso a Colombia en el tumerqué, deporte nacional.

  • India logró su segundo título mundial en tejo. FOTO: X IndiaEmbBogota
    India logró su segundo título mundial en tejo. FOTO: X IndiaEmbBogota
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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La delegación colombiana no pudo hacerse fuerte en su deporte nacional y cayó en el duelo definitivo contra India en el Mundial de Tejo. El deporte del disco, arcilla y mechas de pólvora es una tradición criolla con más de 500 años de historia. Aun así, del otro lado del mundo vinieron a Bogotá y arrebataron el título, que hasta ahora no se pudo ganar en cuatro ediciones de este evento.

El lugar de recreación y casa del tejo en Bogotá, Tejo La Embajada, fue el recinto donde indios y cafeteros se batieron a duelo. Los asiáticos fueron superiores y demostraron por qué son los bicampeones mundiales del tumerqué. Es la segunda ocasión también en que Colombia cae ante el país más poblado del mundo (1.400 millones de personas viven en India).

Fiel al estilo de otros deportes de conjunto, Colombia se quedó a las puertas de la gloria, una vez más, en el mundial de su propio deporte. Esta práctica que nació en tierras cundiboyacenses se fue extendiendo por todo el país, siguiendo la tradición que originaron los Muiscas hace más de cinco siglos, no obstante, los mejores han sido extranjeros.

Por su parte, la India celebra en su país y aquí también. Su delegación recibió el trofeo y tuvo el reconocimiento por parte de la embajada india en territorio colombiano. El bicampeonato significa mucho para el cuarteto asiático, aunque el deporte nacional en su país sea el críquet.

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“Nos enorgullece que la India haya resultado vencedora, revalidando su título en esta celebración internacional única del tejo. Más allá de la competición, el Mundial de Tejo fue una oportunidad magnífica para tender puentes, compartir culturas y fortalecer los lazos de amistad entre los países participantes”, escribió la Embajada de la India en redes sociales.

La globalización del tejo

Para sorpresa de muchos, el tumerqué o tejo creció a pasos agigantados en cuanto a popularidad durante los últimos años. Todas las ediciones mundialistas se han hecho en Bogotá, ya que Tejo La Embajada fue el impulsador de esta idea en 2023. Desde entonces, varios países han llegado y usan las canchas para relacionarse, generar lazos y compartir ideas de distintas culturas.

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En esta cuarta edición participaron 18 países, los cuales llegaron desde 3 continentes distintos. Europa aportó 7 delegaciones: Suiza, Austria, Inglaterra, Gales, Países Bajos, Polonia y Turquía. América tuvo 5 naciones representantes: Colombia, Perú, Uruguay, México, Canadá.

Mientras tanto, el continente del campeón, Asia, sumó junto a Oceanía 6 países en el torneo: India, Filipinas, Indonesia, Japón, China, Australia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién ganó la final del Mundial de Tejo y qué posición obtuvo Colombia?
La India se coronó campeona tras vencer a Colombia en el duelo definitivo. La delegación colombiana se quedó una vez más a las puertas del título en su propio deporte nacional y finalizó en el segundo lugar.
¿Cuántas ediciones del Mundial de Tejo se han disputado y cuál es el historial de títulos de la India?
Se han celebrado cuatro ediciones del torneo mundialista. Con esta victoria, la delegación de la India se consagra bicampeona mundial de este deporte, revalidando el título obtenido anteriormente.
¿Dónde se llevó a cabo el Mundial de Tejo y qué organización impulsó el evento?
Todas las ediciones del certamen se han realizado en Bogotá, específicamente en el recinto de recreación y casa del tejo Tejo La Embajada, institución que impulsó la idea del torneo mundial en 2023.

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