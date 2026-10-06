¡Víctimas de nuestro propio invento! Colombia perdió en el Mundial de Tejo ante la India

La delegación colombiana no pudo hacerse fuerte en su deporte nacional y cayó en el duelo definitivo contra India en el Mundial de Tejo. El deporte del disco, arcilla y mechas de pólvora es una tradición criolla con más de 500 años de historia. Aun así, del otro lado del mundo vinieron a Bogotá y arrebataron el título, que hasta ahora no se pudo ganar en cuatro ediciones de este evento.

El lugar de recreación y casa del tejo en Bogotá, Tejo La Embajada, fue el recinto donde indios y cafeteros se batieron a duelo. Los asiáticos fueron superiores y demostraron por qué son los bicampeones mundiales del tumerqué. Es la segunda ocasión también en que Colombia cae ante el país más poblado del mundo (1.400 millones de personas viven en India).

Fiel al estilo de otros deportes de conjunto, Colombia se quedó a las puertas de la gloria, una vez más, en el mundial de su propio deporte. Esta práctica que nació en tierras cundiboyacenses se fue extendiendo por todo el país, siguiendo la tradición que originaron los Muiscas hace más de cinco siglos, no obstante, los mejores han sido extranjeros.

Por su parte, la India celebra en su país y aquí también. Su delegación recibió el trofeo y tuvo el reconocimiento por parte de la embajada india en territorio colombiano. El bicampeonato significa mucho para el cuarteto asiático, aunque el deporte nacional en su país sea el críquet.

Entérese: Carlos Alcaraz ganó el torneo de Tokio, primer título desde su regreso de la lesión

“Nos enorgullece que la India haya resultado vencedora, revalidando su título en esta celebración internacional única del tejo. Más allá de la competición, el Mundial de Tejo fue una oportunidad magnífica para tender puentes, compartir culturas y fortalecer los lazos de amistad entre los países participantes”, escribió la Embajada de la India en redes sociales.