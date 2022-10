Después y tras una buena cantidad de periodistas que criticaron su llegada a Nacional y que pedían que se confirmara a Pedro Sarmiento como técnico principal, Autuori decidió invitar a los comunicadores a una charla informal, sin micrófonos ni cámaras para hablarles del proyecto que quiere realizar.

Así mismo, al entrenador se le ha visto muy cercano a referentes como Francisco “Pacho” Maturana y al mismo “Arriero”, con quienes ha estado rodeado en las primera prácticas al frente del club, nutriéndose de sus conceptos.

También decidió integrar más al grupo de jugadores con los dirigentes, como da cuenta el propio René Higuita, quien compartió una imagen en su instagram de una cena en la que aparecen directivos, cuerpo técnico y futbolistas compartiendo en un restaurante.

Autuori entiende que para hacer un proyecto como el que logró en Paranaense y similar a lo que hace Independiente del Valle en Ecuador, requiere del aporte de todos.

Incluso reiteró que eso no sería posible si no se le da valor a todo el staff de la institución, desde el cargo de menor nivel al más importante. “Yo no he ganado nada, he participado de campañas victoriosas junto al resto de personas que hacen parte de un club”, esas palabras, así como las de “hechos y no opiniones” son reiterativas en su discurso.

Mejorar nivel de figuras

Jugadores como Andrés “El Rifle” Andrade, que tienen en duda su continuidad, han valorado la llegada del entrenador. “Esto es un comienzo para todos, porque tenemos nuevo técnico, es una nueva idea de juego y queremos agradarle al ojo de él para que nos tenga en cuenta”, indicó.

Agregó que cada quien se va a jugar su papel, “debemos tener una competencia interna para poder que crezca el equipo y conseguir los objetivos juntos y no individualmente”.

Jarlan Barrera también se refirió al tema, además de hablar de que se está poniendo a tono físicamente y que él se siente apto para jugar. “Voy por buen camino, trabajando de la mejor manera y muy motivado para cerrar el año ahora con un nuevo cuerpo técnico”.