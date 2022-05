La calma regresó tanto a Independiente Medellín como a Atlético Nacional, luego de la clasificación de uno y otro a los cuartos de final de la Copa Betplay, lo que se suma al paso de ambos a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

El equipo rojo, que en cuartos se enfrentará con Deportes Tolima, avanzó luego de derrotar a Tigres en el estadio Atanasio Girardot (1-0) y en el Metropolitano de Techo (1-2). Por su parte, el verde, que goleó en casa (3-0) y también se impuso en el Palogrande (1-2), buscará el paso a la semifinal frente a Junior.

El DIM no ganaba hace cuatro partidos, contando los compromisos de la Liga y la Copa Sudamericana. Su última victoria en el campeonato doméstico fue el 23 de abril cuando superó 2-3 a Bucaramanga en el Alfonso López. Después de ese triunfo empató con Nacional (0-0) y no pudo sumar frente a Internacional (0-1), 9 de Octubre (3-2) y Jaguares (3-0), conjunto con el que perdió los tres puntos en el escritorio tras no asistir a Montería, argumentando falta de garantías.

El sinsabor que dejó el hecho de no haber ganado el clásico a pesar de que al rival le expulsaron dos jugadores se le sumó a las derrotas en el certamen continental. Sin embargo, esta sensación se logró mitigar, tras avanzar en ambos torneos.

“Estamos muy contentos por haber logrado la clasificación tras un partido tan complicado en Bogotá, el grupo merece una felicitación por eso. Ahora se viene Pasto en nuestra casa, por Liga, al que enfrentaremos con la intención de quedar entre los cuatro primeros”, expresó el jugador Ever Valencia.

Tras el compromiso del sábado (6:00 p.m.) frente al elenco volcánico, el domingo Julio Avelino Comesaña y su grupo viajarán en vuelo chárter a Brasil, donde el martes (5:15 p.m.) enfrentarán a Internacional, en la fecha 5 de la fase de grupos de la Sudamericana.

Nacional también respiró

En el conjunto verdolaga también se calmaron las aguas, luego del inconformismo que habían generado los últimos resultados, los cuales, para algunos hinchas, ponían en tela de juicio el nivel con el que llega el club a los cuadrangulares semifinales.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera no ganaban desde el 20 de abril, cuando golearon a Once Caldas (3-0). De hecho, en Liga no conocen el triunfo desde el 10 del mismo mes, cuando superaron por 2-0 al América, por la fecha 15. Sus últimos tres partidos habían terminado empatados. Con Caldas y Medellín igualó sin goles, mientras que con Pereira terminó 1-1.

“Quedo muy contento con el grupo y de aquí para delante nos vamos es a preparar para las finales de la Liga”, expresó el “Arriero” Herrera.

Tras el compromiso en el Palogrande, el verde se enfoca en la que será su última salida en la primera fase del campeonato local, este sábado (6:00 p.m.) en el estadio Metropolitano Techo, donde se enfrentará con La Equidad.

El rival, a diferencia del conjunto paisa que ya está asegurado entre los ocho, deberá buscar la clasificación. El elenco verdolaga aún tiene aspiraciones de ser cabeza de serie en los cuandrangulares