Nacional y DIM suman de entrada

Remontada satisfactoria

En Nacional hay satisfacción tras la remontada ante Equidad (primera vez que se recupera de un 3-0 en contra), en la que tras ir perdiendo por ese marcador terminó ganando 4-3. “El equipo fue valiente, los delanteros mostraron sus deseos de jugar a espaldas del rival y Gustavo (Torres) fue eficaz y eficiente en esa labor. Además, el fútbol aéreo al final nos dio dividendos. Lo más rescatable es que los jugadores creyeron en ellos”

El técnico risaraldense expresó que cuando tuvieron el 3-0 en contra sabía que lo que necesitaban era descontar para volver a meterse en el compromiso ante los aseguradores. “Lo hicimos al final del primer tiempo con el 3-2 y de esa manera les generamos caos. Le apuntamos a tener un muy buen inicio en el segundo tiempo para igualar y tener en cuenta que el próximo gol definía el partido y, finalmente, así sucedió. Les doy crédito a todos y estamos muy orgullosos de nuestro grupo”.

Con él coincidió Gustavo Torres, autor de un doblete y que está comprometido con el actual proyecto. “Desde el primer momento que el profe me saludó me dio ese voto de confianza cuando yo estaba pasando por una situación complicada y había regresado a Nacional con muchas dificultades. Pero sus palabras me motivaron y todo lo que estoy haciendo es gracias a él”.