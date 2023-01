Sorpresas en el entrenamiento de Atlético Nacional

Los mencionados, que por primera vez se dejaron ver de la prensa, hicieron trabajo diferenciado en el predio campestre, aparte del grupo que trabajó bajo las órdenes del cuerpo técnico, que se prepara para las competencias del 2023 y en particular para el debut en la Liga Betplay 1, que será el próximo jueves (8:20 p.m.) frente a Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot.

El que sí estaría en los planes del estratega brasileño es Tomás Ángel, o por lo menos eso siente el atacante.

“Es evidente que el profe está teniendo en cuenta a los jóvenes. He tenido la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, me ha dicho que me ve como extremo o nueve. Su idea de juego es tener tres delanteros y yo me visualizo en una de las tres posiciones de adelante”, expresó Ángel.

El delantero aseguró que está preparado para disputar el puesto con cualquiera y cree que esa sana pelea por la titular es beneficiosa para él y el equipo .