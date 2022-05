Hace 9 torneos el mejor de la fase regular no es campeón (Nacional en 2017-1).



Nacional y Junior compartieron los últimos 4 cuadrangulares. Con Millos no estaba desde 2006.



Nacional y Millonarios no ganan la Liga desde el 2017, DIM desde 2016 y Junior 2019.



Equidad, Envigado y Bucaramanga nunca han ganado una Liga colombiana.



Hernán Torres, Gamero y Comesaña ganaron 2 torneos cortos, Juan Cruz 1.



Alexis García fue segundo cuatro veces y Herrera jugó una final con Cartagena en 2005.



Envigado sumaba 12 torneos sin entrar en los ocho (2015), DIM y B/manga 5 ( 2018).



Nacional fue el único equipo que estuvo entre los 8 durante las 20 fechas.



Millonarios gana por tercera vez la fase regular, ya lo había hecho en 2012-2 y 2019-1.