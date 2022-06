“No se va, no se va, Gio no se va”, ese fue uno de los cánticos de la hinchada verde durante el recibimiento al equipo en el hotel de concentración en Ibagué. Esas palabras se suman al deseo del plantel de Nacional para que el volante creativo extienda su decisión de retirarse y no lo haga tras el partido de vuelta de la final de este domingo (7:00 p.m.) ante Tolima.