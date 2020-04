“El Rifle” mantiene la mira en la Selección

Antes de que se produjera esta pandemia, Andrés “El Rifle” Andrade, atravesaba un momento brillante con Atlético Nacional, tanto que hasta él mismo se ilusionaba con una oportunidad en la Selección Colombia.

Hoy, esa ilusión que ha tenido desde niño sigue latente y aprovecha el tiempo en familia para fortalecerla.

“Aún no lo he podido conseguir y estoy luchando cada día que me toca jugar. Quiero tratar de hacerlo bien y cumplir ese sueño de llegar a la Selección”, indicó.

Desde su casa, como todos los integrantes del plantel verde en este momento, Andrade habló de diversos temas. Se refirió a que el mundo en la actualidad no solo necesita del fútbol sino de la reactivación de todos los deportes.

“Necesitamos esa actividad que nos devuelva la competitividad. En el caso de nosotros, como futbolistas, requerimos de un terreno de juego, un césped, tener porterías, eso se extraña mucho”, indicó el volante, quien también reveló las enseñanzas que le ha dejado este momento difícil.

“Aprendemos a valorar las cosas por mínimas que sean, a reconocer lo que Dios nos ha regalado, tener una familia sana, alimentos, una casa donde descansar y pasar esta pandemia, y además uno se da cuenta que el tiempo en familia es lo más importante”.

Otro punto que destaca es la preparación que han recibido, de manera virtual, de parte del preparador físico y el cuerpo técnico. “Lo han hecho de manera grandiosa, nos han entrenado con disciplina y no hay necesidad de hacer cosas extras. Lo demás, es que juegas con tus hijos, entreno con ellos y con mi esposa también como para fomentar las actividades familiares. Pero el trabajo base, para mantener nuestro nivel, lo hacemos todo dirigido por el club”.

Acepta que técnicamente hay algunas cosas que se pierden, pero que cuando regresen al trabajo de campo, al igual que en una pretemporada, se agarran fácilmente.

“Perdemos sensibilidad para los pases, los remates y los controles de balón, movimientos rápidos y los giros, pero en 6 días volveríamos a agarrar esas virtudes”.

Cuenta que hace diversas actividades para sacarle el máximo provecho al tiempo, como juegos de mesa, hacer tareas con los niños, “cocinar con mi esposa, todo eso permite que todo pase más rápido”.