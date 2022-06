Aunque cuando asiste a las ruedas de prensa se le nota tímido y no es el más fluido, por fuera de las cámaras su liderazgo es evidente y según cuenta el entrenador Hernán Darío Herrera, se ha complementado a la perfección con el que tienen Giovanni Moreno, Andrés Andrade y Alexander Mejía, entre otros.

Herrera reconoce que, al igual que otros compañeros, Memín tiene una marcada ascendencia en el grupo y por eso solía llevarle la corriente en algunas cosas. En la celebración de la estrella 17 no podía ser la excepción, por eso el orientador acudió a su llamado y se sumó al festín que tenían los jugadores en el camerino, en Ibagué, donde aceptó posar para la foto junto a él y otros jugadores, con un habano en sus manos, al mejor estilo de Carlo Ancelotti, luego de conseguir el título de la Liga de Campeones.

Publicidad

“En el Murillo Toro hay dos camerinos, uno para los jugadores y otro para el cuerpo técnico, allá fue y me buscó Dorlan y me llevó hasta donde ellos estaban celebrando, fue muy emocionante cuando coreaban mi nombre y Dorlan me dijo que si íbamos a fumar un tabaco, yo dejé que tomaran la foto, aunque yo ni fumo ni bebo”, recordó el Arriero.

Estas anécdotas resumen los momentos de unión que propicio Pabón, que a la postre contribuyeron a lograr la estrella 17.

También habla bien de él, el hecho de reconocer, tras el partido, las virtudes de Tolima, al que le deseo éxitos la Copa Libertadores.

Publicidad

Memín tuvo un fugaz paso por Europa (Parma, Real Betis y Valencia) y también por Brasil. En contraste fue larga su estadía en México, donde vistió la camiseta de Monterrey (2013-2021), y se despidió como uno de los internacionales con mayor rendimiento.

El 6 de julio de 2021 se confirmó el retornó para afrontar su segundo ciclo en este club. El primero fue entre 2010 y 2011, cuando con velocidad y fuerte pegada propició numerosas celebraciones.

A su regreso a Nacional, su rendimiento no fue el esperado. Sin embargo, con el pasar de las jornadas tomó ritmo y fue pieza clave en el proceso que derivó en el título. Muestra de ellos es que disputó 23 de los 28 partidos del equipo en este campeonato, en el acumuló 1.554 minutos en cancha.

Publicidad

Según datos de Óscar Yamit Quiroz, Pabón acumula 144 presencias en Nacional, 134 de ellas como titular. Debutó el 1° de julio de 2010 en el triunfo Nacional (2-0) sobre Deportivo Rionegro, en la denominada Copa Postobón de ese entonces.

Dorlan suma 3 títulos con el verde (2 de Liga y 1 de Copa) y 57 goles, 47 en su primer ciclo, y 10 en el segundo, 4 de ellos en el clausura del 2021 y 6 en el Apertura del 2022.