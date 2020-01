Conteo regresivo para el debut verdolaga en Liga

Más de 20 mil abonados confirman la expectativa que tiene la hinchada por ver a Nacional este semestre. Pero el sentir no es solo del aficionado, los directivos, cuerpo técnico y jugadores también están ávidos por empezar a competir, pues todos han puesto su grano de arena para que este 2020 sea distinto al año anterior y esté colmado de éxitos.

Entre los refuerzos hay dos que han recibido múltiples mensajes de apoyo en las redes sociales. Se trata del argentino Diego Braghieri y la “Fiera” Jéfferson Duque. Ambos dejaron una grata impresión en la Florida Cup y se espera que su aporte sea definitivo para los objetivos.

“Para la familia y para mí es una alegría inmensa estar nuevamente en esta ciudad, en el equipo de mis amores, volver a vestir esta camiseta y reencontrarme con el profesor Juan Carlos Osorio y compartir ideas con él. Lo que se hizo antes ya quedó atrás y ahora venimos a lograr cosas mejores”, dijo Duque.

Por su parte, el defensor argentino manifestó que tiene para aportar mayor experiencia. “Siempre he dado todo y eso no va ha cambiar. Hemos trabajado mucho con el profe desde que regresé y me siento muy cómodo con su trabajo. Ya nos toca competir y empezar muy bien” .