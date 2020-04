“Me siento contento porque me gusta mucho ese juego y es excelente poder representar al equipo. Espero que me vaya de la mejor manera. Tengo ganas de comenzar ya, y hacer quedar bien al equipo”, dijo Giraldo.

Mientras que Jaime Giraldo no la tuvo tan fácil en el DIM, porque tiene una competencia codo a codo con Andrés Ricaurte . Cada que pueden se enfrentan y se sacan chispas, a veces celebra el defensor y otras el creativo. Este último, acaba de ser papá y obviamente su hija, Alicia, le demanda mucho tiempo por lo que le cedió la posta a su compañero.

Ninguno de ellos fue elegido al azar, y tampoco la tuvieron fácil para ser los representantes de sus clubes. No por los requisitos que pedía la Dimayor, que solo exigía que el jugador estuviera inscrito en la Liga Betplay-1, sino por la competencia que tenían con otros compañeros. Y es que en particular ese videojuego es uno de los preferidos por los futbolistas para pasar el tiempo libre.

Habrá qué ver si Jarlan es igual de creativo que en la cancha, o Jaime tendrá la misma rigurosidad en la marca, si Édinson mostrará su velocidad y Brayan su instinto goleador. Esta vez no lo harán con los pies, sino con las manos, la rapidez de sus dedos y la concentración que requiere la competencia virtual.

La cuota naranja

Por su parte, Édinson López, un joven tímido que ha hecho parte de los procesos de Selección Colombia sub-20 y que es fruto de la inagotable cantera envigadeña, indica que cuando está en la cancha o frente al televisor esa timidez se esfuma y su único propósito es la victoria. Por eso está convencido de que representando al equipo naranja puede llegar lejos.

“Me eligieron porque juego mejor que mis demás compañeros”. Una cualidad que cultivó desde niño, porque los videojuegos han sido una de sus pasiones.

“Me enamoré de la Playstation-2. Desde que tengo uso de razón juego con esa consola y siempre Fifa”.

Cuenta que también tuvo el Playstation 3 y ahora el 4. “Llego con muchas expectativas a este torneo para ver hasta dónde puedo avanzar y ojalá, con la ayuda de Dios, celebre el título”.

Publicidad

Brayan Fernández, quien será el hombre que lleve en buen vuelo a las Águilas de Rionegro, cuenta que en las concentraciones del equipo es el que supera a sus colegas, por lo que no dudaron en darle a él la responsabilidad. “Siempre soy el que gano y me llevo las apuestas, me tomó de sorpresa este torneo pero muy agradecido de tener esta oportunidad”, dijo.

Ellos cuatro ya saben quiénes serán sus rivales en la fase de grupo. Jarlan estará enfrentando a Cristian Bonilla (La Equidad), Hárold Rivera (Huila), Rodrigo Ureña (América) y el portero Ricardo Jerez (Alianza Petrolera).

Jaime tendrá en frente a Andrés Ávila (Patriotas), Carlos Robles (Tolima), Agustín Palavecino (Cali) y Roger Lemus (Jaguares).

El juvenil naranja se medirá ante Andrés Llinás (Millonarios), Elvis Mosquera (Once Caldas), Jair Esteven Scott (Magdalena) y Ever Valencia (Bucaramanga).

Mientras que Fernández lo hará ante Juan Sebastián Pedroza (Santa Fe), Daniel Hernández (Pasto), Jéfferson Gómez (Junior) y Matías Rodríguez (Cúcuta).