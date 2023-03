Seis atletas antioqueños atravesarán corriendo el “Valle de la Muerte” en Estados Unidos

“Uno no alcanza a dimensionar la locura que está haciendo porque acostumbramos hacer cosas como estas” , aseguró Alejandra Correa , una de las seis atletas que componen el equipo BlackRiver, de Rionegro, Antioquia , quien participará en The Speed Project, una competencia de relevos de 500 kilómetros que se correrá entre Santa Mónica y Los Ángeles, en California.

La carrera no tiene reglas. No hay monitoreo de la organización. Los deportistas estarán abandonados a su suerte en un terreno que no conocen, sin muchas carreteras y en el que hay condiciones climáticas extremas: en el día el calor supera los 40°C y en la noche el frío puede llegar a los -5.

Solo contarán con una casa carro en la que, mientras uno de ellos corre los 83.3 kilómetros que en promedio deberá hacer cada integrante, los otros cinco podrán cocinar, dormir e idear estrategias para sortear las dificultades.

“El objetivo que tenemos es terminar entre los 10 primeros”, aseguró Manuel Agudelo, que es el entrenador del equipo y fue quien tuvo la idea de que participaran en la competencia, que es considerada como una de las más peligrosas del mundo.

Manuel armó el grupo. Uno a uno llamó a Alejandra Correa, Adriana Restrepo, Pablo Machado, Juan David Rojas y Sebastián Agudelo para que lo acompañaran en la aventura que esperan hacer en 39 horas.