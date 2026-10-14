“Hice un gran esfuerzo para no ver la imagen”: juez que anuló penalti después de que le mostraran un celular en Argentina

El árbitro argentino Nicolás Lamolina se demoró 26 minutos para decidir si, en la última jugada del partido entre Godoy Cruz y All Boys, en la segunda división del fútbol argentino, era o no penalti. El hombre, que inicialmente pitó la falta dentro del área, terminó cambiando de decisión después de una polémica que le ha dado la vuelta al mundo.
La cosa ocurrió así: la falta ocurrió. El árbitro pitó el penalti en favor de Godoy Cruz. Hubo reclamos de los futbolistas de All Boys, quienes reclamaban que la falta fue afuera. El central, que no contaba con ayuda del VAR porque en el torneo de segunda división argentino no se utiliza esa ayuda tecnológica, se acercó a su colega de línea para consultarle.