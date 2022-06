El atleta Anthony Zambrano, quien será el embajador del Mundial sub-20 que se realizará en Cali, en agosto próximo, dio unas declaraciones polémicas durante su presentación en la Sultana del Valle contra los directivos del deporte nacional.

Zambrano, figura del deporte colombiano en el mundo, sostuvo que no ha tomado la decisión de estar en los Juegos Bolivarianos, y que nadie lo puede obligar, porque no recibe nada de nadie.

“No he definido nada, he pasado por un año difícil, lesiones y muchos obstáculos, siempre dejo en todo a manos de Dios, a veces pasan años buenos y otro no, ya me recuperé, pero si voy o no a los Juegos será mi decisión”, comentó.

Zambrano también sostuvo que es deportista dedicado 100% y que donde lo traten bien y lo respalden está, por eso entrena en Ecuador, pues en Colombia dice no sentir el mismo respaldo.

“Siempre digo que estoy en el palo que me dé más sombra, porque uno se tiene que cuidar, acá no hay apoyo, no hay nada, uno tiene que buscar la manera de salir adelante”, confirmó.

De igual forma, mencionó que “en Colombia no aprovechan a los deportistas élite, siempre están acostumbrados es a manipularlos, hay muchos que se ganan la plata sentados mientras que uno lucha a diario en la pista, meses fuera del país, lejos de la familia para dar resultados”.

También se refirió a su entrenador, Nelson Gutiérrez, de quien dijo es quien lo ha formado como persona y deportista. “Gracias a mi equipo de entreno sigo compitiendo, porque si fuera por el país ya me había retirado, siempre tenemos que buscar la manera de salir adelante, porque el apoyo no llega”.