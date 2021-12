La bicicrosista Andrea Escobar, medalla de bronce en los Juegos de la Juventud en China-2014, se mueve por estos días a gran velocidad, y no precisamente sobre su bicicleta.

Les tocó el corazón

La piloto antioqueña recuerda que en agosto pasado, cuando visitó con su pareja el municipio caucano, en el litoral Pacífico, sus vidas cambiaron. Se sorprendieron con las necesidades de la zona y también con la alegría de los lugareños.

“De inmediato le dije a mi novio que teníamos que luchar por un mejor futuro para ellos. A partir de ahí nos montamos en una película, y desde la buena fe estamos obrando porque queremos cambiar el presente y generar un mejor futuro”.

Jonathan dice que sintieron la necesidad de trabajar por “la Colombia que soñamos” y decidieron comenzar con este proyecto.

Andrea siente que, al igual que Jonathan, han sido bendecidos por las oportunidades que se les ha presentado de salir adelante, pero que era la hora de darles satisfacciones a personas que lo necesitan.

“He sido una niña afortunada en la vida, más allá de luchar por mis sueños, sobre todo en el deporte, en el que me esfuerzo para llegar a los Juegos de París-2024. Pero me doy cuenta que no solo puedo aportar a mi país representándolo y consiguiendo medallas, porque al fin y al cabo gano y al otro día eso es historia. Por eso queremos hacer algo diferente, ayudar al prójimo”, asegura la líder de este movimiento cuyo nombre es “Crear es crecer’, en el que halló respaldo de entidades como BMX Antioquia, DC 3 Burger, Ciclo Especial, Armada Colombia, Totto, Merca, Maxo, Arena Colombia, Ciclotales, PX Sport Drinks, GW, Golty y Philips.

Asegura comparte el mismo sueño con su pareja, de transformar a Colombia a través del deporte: “Ya nos embarcamos en este proyecto y la idea es implementarlo por varias regiones”.

Ella y sus “cómplices” generan orgullo con sus actos bondadosos, así como lo hacen cuando se baten en los escenarios en busca de triunfos para el país