América venció con autoridad 3-0 a Santa Fe y se acerca al sueño de la estrella 15

ANÁLISIS

Se debe apoyar más a juveniles y sub-23

RAÚL MESA,

formador y director deportivo del equipo EPM-Scott

Los ciclistas miran la historia y quieren emular lo que hicieron otros ídolos del país, pero a la vez ayudar a sus seres queridos. Ven en este deporte un buen futuro para salir adelante, ya que el 90% de ellos vienen de familias humildes. El pedalismo colombiano evolucionó más tras la época de Luis Herrera -campeón Vuelta a España-1987- y Fabio Parra -3° en Tour de Francia-1988-. Con sus logros, otros corredores entendieron que sí se podía dejar huella ante las potencias de este deporte y los equipos europeos les empezaron a dar más oportunidades. Además de talento, el 80% de los deportistas viven en la altura, la mayoría son de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, lo cual hace que cuando actúan en el exterior su rendimiento sea mejor. Las familias juegan un papel determinante en los procesos de los pedalistas. Muchos padres se endeudan para que sus hijos logren competir y demostrar sus cualidades, además para que no cojan otros vicios. Aunque hay demasiados pedalistas, como los de 23 años, que no logran sostenerse en la élite porque como no existen tantos equipos de esa categoría les toca dar un paso al costado y retirarse. En ese sentido se requiere mayor apoyo de los patrocinadores para no ver partir, antes de tiempo, a tanto muchacho bueno que impresiona desde las categorías inferiores. Tanto a los juveniles como a los sub-23 se les debe respaldar, pues ellos hacen parte del relevo generacional. Hay pocas escuadras, y otras que no patrocinan sino a pedalistas mayores, entonces las oportunidades escasean. Es de aplaudir la inversión que hace en este momento el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte, así como los gobiernos departamentales, pero en realidad muchas más empresas deberían apoyar porque hay talento de sobra para que nuestro deporte siga siendo potencia a nivel mundial.