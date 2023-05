Alcaraz no jugó el año pasado en la capital italiana, mientras que Djokovic defiende el máximo de puntos ya que fue campeón allí.

“A ratos he podido disfrutarlo. Hay veces que hay nervios, que las piernas te pesan y que quieres jugar bien pero es difícil. Aunque al final he disfrutado más de lo que he sufrido”, comentó Alcaraz después de que finalizó el partido.

Sin Nadal ni Djokovic

La final de este año fue diferente para Alcaraz en comparación con la del año pasado. Esta vez sufrió un poco, mientras que en esa ocasión venció sin problema 6-3 y 6-1 al alemán Alexander Zverev, al que en esta edición se impuso en octavos de final, también con un resultado contundente (6-1, 6-2).

En esta edición Alcaraz era el gran favorito para quedarse con el título en Madrid, ya que por problemas físicos no estuvieron ni Rafael Nadal, plusmarquista de títulos en Madrid con cinco, y el serbio Novak Djokovic, el número uno del mundo.

¿Quién es el otro finalista?

Struff había entrado en el cuadro principal por una baja de última hora, después de haber perdido durante la fase previa. Fue sorprendiendo en los últimos días y en cuartos de final venció a Stefanos Tsitsipas, quinto del ranking ATP.