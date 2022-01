“Violeta”, la nueva novela de Isabel Allende está inspirada en su madre

“Violeta” son las memorias de una abuela, que deja a su nieto como herencia en una carta, la historia de su vida. Es un recorrido vital lleno de contrastes entre desengaños amorosos y romances apasionados; pobreza y prosperidad; alegrías y pérdidas, todo entre dos pandemias. Los personajes están inspirados en familiares y conocidos de Isabel Allende, como su madre y su mejor amigo, el sacerdote jesuita Felipe Berríos.

Aunque la acción no se sitúa en un país en específico, es claro que contiene mucho de Chile. En la rueda de prensa de lanzamiento, la escritora explicó que no quiso dar el nombre del país donde suceden la acción para no estar forzada por el rigor de la historia, para darse licencia en las fechas de los acontecimientos en favor del ritmo de la narración, además, para que un rango más amplio de países pudieran identificarse con las situaciones que se plantean, recurso que ya había usado en Eva Luna y La casa de los espíritus.

Sin embargo, la escritora afirmó que siempre vuelve a Chile en su escritura, aunque es el Chile de su recuerdo, donde vivió hace cuarenta años. “Tengo una vida de muchos años ya en California, tengo a mi hijo, mi nuera y mi marido, no cuento mis nietos porque se pueden ir en cualquier momento, pero internamente soy profundamente chilena, no me lo puedo sacar de adentro. En California soy extranjera, pero estoy muy cómoda; cuando voy a Chile, la primera semana estoy feliz, pero después soy extranjera”, dijo.