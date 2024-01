Dibujar es una de las primeras cosas que hacemos en la vida, incluso antes que escribir o leer, pero es también es una de las primeras cosas que dejamos de hacer . Dibujar es una forma de explorar el mundo y aprender sobre él, por eso en cuando se descubren otras formas de exploración se suele abandonar el dibujo. Esa es una de las cosas que explica Richard T. Banks en su libro Drawing: The Art-Science Connection . Señala que cómo el conocimiento se desarrolla más rápido que la habilidad motora, llega un momento en que no somos capaces de dibujar lo que el cerebro ve, y ahí es que aparecen la frustración y el desinterés.

En Medellín, los Urban Sketchers se encuentran todos los sábados en la tarde en un lugar distinto de la ciudad . La jornada de dibujo suele ser de tres horas. Cualquiera se puede unir a las jornadas, no necesita mucho, porque si no tiene lápiz o papel allá le prestan.

— Yo empecé a salir todos los sábados, al principio no llegó nadie, después llegaron dos, después cuatro, ocho y así... Se fue expandiendo por el voz a voz y me funcionó mucho enfocarme más en la confianza de los dibujantes que en la técnica de dibujo.

Además, a dibujar no se le da mucho mérito, no se tiene como una actividad muy productiva y eso seguro aumenta el desinterés. Dice también Banks, “Debido a que el arte a menudo se considera divertido, existe la idea errónea de que es menos importante que otras materias”.

—¿Qué desmotiva a la gente para dibujar?

—Estamos invadidos por la rutina del día a día, el estrés de querer hacerlo todo al tiempo y ser lo suficientemente proactivos y productivos, y eso nos impide hacer lo que realmente nos gusta hacer, y te lo digo porque mucha gente lo primero que me dice es, yo dibujaba cuando era niño, me encantaba pero ya no puedo, no tengo tiempo... y finalmente si tienen tiempo, pero tienen miedo y están tan colapsados emocionalmente que eso les impide abrir espacios para nuevas alternativas como el arte, para reconectar con ese niño o niña interior. Estamos tan enceguecidos por la vida de adultos que se nos olvida eso que siempre quisimos.

—¿Cómo motivar a la gente a perder el miedo, a dibujar?

—Hay que bajarle un poquito a la exigencia con respecto al resultado final. No juzgarse tanto ni tan duro. Yo a todo el mundo le propongo un reto personal de hacer todo los días un dibujo sencillo, y los resultados son extraordinarios.

—Urban Sketchers es más que dibujar...

—Hay un propósito inicial y es que la gente dibuje, viva su propia ciudad y conozca espacios que normalmente no conoce. Pero hay un propósito superior, que es el de apoyar o aportar para la salud mental de las personas. La gente está asustada, colapsada, estresada.

—Qué hay que hacer para ir....

—Este es un espacio completamente libre, un encuentro de aficionados al dibujo, todos son bienvenidos, desde niños chiquitos, familias, pensionados. Aquí no se juzga a nadie, ni evaluamos, cada quien asume sus propios resultados. Simplemente que lleven un lápiz y un papel básicamente y que tengan la disposición a dejarse inspirar. Que vayan sin prejuicios y sin expectativas y estén dispuestos a vivir un espacio en la ciudad de tres horitas de tranquilidad y paz.