La fascinación que provocó y sigue provocando Queen es ante todo una cuestión de canciones que no se parecen a ninguna otra. Empezando por la famosa ‘ Bohemian Rhapsody’, una canción de la cual la compañía discográfica inicialmente no quería saber nada.

Queen también produjo el funky ‘Another One Bites The Dust’, su single más vendido, y ‘Under Pressure’, un dúo con David Bowie. Pero no se puede hablar de Queen sin mencionar ‘Will Rock You’, una canción que el guitarrista Brian May ideó principalmente para interactuar con el público durante los conciertos. Lo que obviamente ocurrió en más de una ocasión.

Un ícono para la comunidad LGBTIQ+

El éxito musical también supuso una liberación personal para Freddie Mercury. Poco a poco, el vocalista, aunque nunca habló abiertamente de sus preferencias sexuales, adoptó una imagen abiertamente homosexual, con trajes de cuero negro, camisas de tirantes y cadenas.

Sin embargo, en 1987, los resultados de unas pruebas médicas mostraron que Freddie Mercury estaba infectado por el VIH, el virus del sida. En aquella época se sabía de esa enfermedad poco más que su alta mortalidad y las víctimas de ese virus seguían siendo estigmatizadas; por lo que el cantante decidió seguir trabajando.

Solo reveló su enfermedad un día antes de su muerte, el 23 de noviembre de 1991, en un comunicado: “Tras las numerosas especulaciones aparecidas en la prensa durante las dos últimas semanas, deseo confirmar que he dado positivo en la prueba del VIH y que tengo sida. Ha llegado el momento de que mis amigos y fans de todo el mundo sepan la verdad y espero que todos se unan a mis médicos y a sus colegas en su lucha contra esta terrible enfermedad”.

Al día siguiente, el 24 de noviembre de 1991, se silenció la voz de Freddie Mercury. Tenía 45 años.