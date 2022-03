En sus años mozos don Juvenal tenía una noviecita. La muchacha le gustaba mucho, pero no vivía en el barrio de él sino en uno más “acomodado” y no le alcanzaba el tiempo ni la plata para visitarla con frecuencia. Ella tenía teléfono en la casa, pero él no.

–Yo me metía un viaje tremendo para poderla llamar. Bajaba como 100 escalas porque abajo había un teléfono público y me tocaba esperar, hacer tremenda fila, y decirle al de la tienda que me menudiara el billete para tener varias monedas. ¡Y qué dolor daba cuando uno solo llevaba una monedita y el teléfono se la tragaba .

Su historia de amor no prosperó, pero es el ejemplo de una época. Desde la llegada a Medellín de los teléfonos públicos en los años 60 y hasta hace una o dos décadas, la gente se hacía a su alrededor y unos, incluso, llevaban sillas de plástico porque sabían que la espera era larga y la llamada aún más.

Para llamar a empresas, para pedir citas, para reportarse con la familia o saludar a algún amigo, para poner quejas o para recargar la tarjeta de la luz y, más reciente, para llamar a celulares, fueron útiles y populares. Hoy, con menos usos, se niegan a desaparecer.

***