Nuestros procesos formativos son empíricos, porque no hay escuelas de arte sordo ni de arte ciego. En la ciudad y en el país no hay centros especializados en estos tipos de arte. En otros lugares del mundo sí los hay. ¿Qué empezamos a hacer?: empezamos a viajar a otros países, a investigar. Hemos estado en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. De esa experiencia nació el Festival Internacional de Arte Sordo y Arte Sensorial.

Dice Juan Diego sobre la trayectoria y los proyectos del colectivo cultural: “La rueda flotante está cumpliendo diez años. Con unos compañeros quisimos explorar otra forma de hacer teatro. Las personas sordas y ciegas tienen una percepción diferente, acá no hablamos de discapacidad. No los tratamos como los pobrecitos. Ellos tienen la percepción puesta en otros sentidos. Empezamos a experimentar con ellos y llegamos al teatro sensorial. Es un teatro hecho por sordos y ciegos para sordos y ciegos: se hace en la oscuridad o es totalmente sonoro, gestual.

A veces no lo ayudan a uno a pasar por una calle y a veces, cuando lo hacen, lo toman a uno por sorpresa, no saludan ni se presentan. Claro, uno reacciona: vivimos en una ciudad con alta tasa de delincuencia”.

En las cuadras cercanas a la sede del teatro —cuenta Juan Diego con un mohín de enfado— los bandidos han asaltado a dos de los actores. Una cosa de no creer: si a la circunstancia de habitar la ciudad con una limitación tan importante —no ver el temblor de la luz en el ocaso ni los colores de los semáforos en los cruces de las autopistas, no oír los bocinazos de los carros en los trancones ni la lluvia contra el techo de las casas arracimadas en las laderas— se le suma la hostilidad de los demás y el caprichoso trazado de las calles, la vida en la urbe se convierte en un desafío mayúsculo, en una cuesta arriba.

Los actores recalcan que no buscan la piedad ni la compasión de la ciudadanía. No, eso no les interesa. Su lucha —en las tablas y en el activismo social— procura algo más complejo y simple, al tiempo: el reconocimiento que los suyos son los derechos de todos. A pesar del tamaño de sus limitaciones, pretenden que ellas no los encasillen en una categoría excluyente y total.

*

En Colombia —según datos del censo del Dane de 2018—, hay poco más de tres millones de ciudadanos con alguna discapacidad. De esa cifra, los ciegos representan el 62.17 % (1´948.332 personas). Los números ofrecen pistas para armar el rompecabezas, para darse una idea. La diferencia entre la ocupación laboral de las personas con alguna discapacidad y el resto de la ciudadanía indica que los invidentes, sordos padecen más a la hora de conseguir un empleo y, cuando lo hacen, suelen quedar en renglones económicos de bajos salarios. La mayoría de los trabajadores con discapacidad se emplea en la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca.

*

Con diez años de labores culturales, el colectivo La rueda flotante padece en carne propia la realidad de todo el sector cultural: las metas son más altas que el combustible para alcanzarlas. Los balances económicos tienden hacia los números en rojo. Los ingresos económicos por boletería son exiguos. A veces —cuenta entre risas Juan Diego—, después de una función la plata que queda no alcanza ni para el taxi de los actores y el personal logístico. Frente a los balances y los presupuestos, el fantasma del cierre y del recorte de actividades se vuelve una amenaza casi palpable. El director insiste en la urgencia del apoyo de la empresa privada a este tipo de proyectos artísticos. A lo largo de la charla insiste varias veces en ello. Los actores lo escuchan. Llegó el momento de volver al ensayo, a ser personajes imaginados por Freidel. El instante de salir de sí.