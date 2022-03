“¡Danos más, no nos has dado lo suficiente!”, le exigía Hawkins a Dave Grohl, la voz principal de Foo Fighters, durante el que sería su último concierto juntos: el Lollapalooza Chile 2022. Grohl lo acompañaba con las baquetas reproduciendo el mítico intercambio de roles: de vocalista a baterista y viceversa. Encarnaban juntos una de las hermandades más bellas del mundo del rock: Foo Fighters (FF) tenía dos grandes percusionistas y funcionaba a la perfección. La llegada de Hawkins a la banda, en 1997 (a dos años de consolidada), más que para resolver una necesidad grupal, fue quizá una proeza personal. Él mismo se ofreció cuando supo que Grohl, considerado uno de los mejores bateristas del mundo −por su papel en Nirvana−, estaba buscando a alguien que ocupara el lugar tras los platillos, tambores y pedales de FF, el grupo que acababa de fundar. “Estaba un poco nervioso al principio, pero lo superé (...) Nadie puede tocar mejor que Dave Grohl”, confesó Hawkins en una entrevista al medio estadounidense OC Weekly. El vínculo entre ambos, que se triangulaba con el del público en los conciertos, fue tal vez la mayor causa del éxito de la banda y el reflejo más evidente de su talento en la batería. Para Sebastián Regino Casas, country manager latam en WK Récords, vocalista de Johnie All Stars y melómano empedernido, “Hawkins logró descifrar las ideas que Grohl tenía en la cabeza a la hora de ejecutar la batería, y aparte, proponer muchísimo, muchísimo más”.

Hawkins lucía cómodo en el exceso. Aguantaba quieto, con la mirada constante en el público, mientras llegaba el estallido de cada canción. Un grito rasgado, un arrastre de guitarra o un silencio prolongado le daban la señal. Por fin, su turno: los ojos apretados, la boca abierta enseñando los dientes como dato de salvajismo, el resto del cuerpo electrizado y golpes contra los tambores. De repente, despertaba de ese sueño intenso y se encontraba con los ojos de Grohl, que lo había seguido con la guitarra, todo el tiempo, sin que −tal vez− él se percatara. La intensidad y el exceso lo obnubilaban. La muerte le había pasado ya muy de cerca hace 21 años (en 2001), cuando una sobredosis de heroína, luego de una presentación en el V Festival de Chelmsford (Reino Unido), lo dejó en coma cerca de dos semanas. "Cada uno tiene su propio camino y el mío lo llevé demasiado lejos", dijo al medio Kerrang!. "Creí en el mito de mierda de vivir duro, rápido y morir joven. No estoy aquí para predicar sobre no consumir, porque me encantaba hacerlo, pero me descontrolé por un tiempo y casi termina atrapándome".

Mientras estaba ingresado, su amigo Grohl le compuso una canción, "On the Mend", sin embargo, nunca le dijo que era para él. "Es una canción de amor que habla sobre un amigo que está muriendo. Pensé que se daría cuenta, pero jamás hemos hablado del tema. Tampoco es que quiera hacerlo, quiero hablar de otras cosas", contó en el documental Foo Fighters: Back and Forth (2011). Murió en Bogotá Hawkins no alcanzó a subirse al escenario del Festival Estéreo Picnic este fin de semana. Falleció el 25 de marzo en la capital del país, unas cuantas horas antes del concierto, atrapado, ahora sí, de forma irremediable. De acuerdo con la información preliminar brindada por la Fiscalía General de la Nación, tras un primer estudio médico forense, encontraron en su organismo 10 tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides. No obstante, al cierre de este artículo la causa concreta de la muerte no había sido establecida. A las afueras del Hotel Casa Medina, donde falleció, algunos seguidores dejaron ramos de flores, velas y pancartas con mensajes que lo recuerdan. "Hawkins fue un referente para todos los bateristas, su ponche, su sonido, su actitud frente al instrumento eran brutales. Se va uno de los bateristas más representativos de esta era", apunta Jose Lopera, baterista y compositor de La Estelar.

Sus seguidores se encontraron a las afueras del hotel en Bogotá para rendirle homenaje. FOTO GETTY.