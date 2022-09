No obstante, las relaciones entre el narrador y los directores no siempre han estado marcadas por el mutuo elogio. El caso más curioso se dio con uno de los pesos pesados del cine británico de los años setenta y ochenta, Stanley Kubrick. Tras adaptar con éxito el libro de Anthony Burgess –La naranja mecánica–, Kubrick decidió probar suerte con El resplandor, uno de los títulos de la entonces creciente bibliografía de King.

Con la participación protagónica de Jack Nicholson, la película se transformó en un éxito: sus atmósferas densas y sus imágenes cuidadas se granjearon el aplauso de la crítica y el público. Ahora se le considera una obra de culto. Sin embargo, King no ha compartido dicha opinión. En una entrevista comparó al filme con un hermoso “Cadillac sin motor”, algo que no funciona. Incluso, dijo que una miniserie dirigida por Mick Garris le gusta más que la obra de Kubrick.

La familia de King está compuesta por escritoras: su esposa ha publicado ocho novelas, dos libros de no ficción y cinco poemarios. El hijo mayor de la pareja se lanzó al ruedo editorial con el seudónimo de Joe Hill, en un intento de huir de la larga sombra de su padre.

A la fecha Joe ha publicado cuatro novelas y ha escrito varios libretos para el cómic. Las novelas cortas Throttle y En la hierba alta las escribió al alimón con su célebre padre. El menor de la dinastía King, Owen, ha entregado las novelas We're All in This Together, Sleeping Beauties –en la que trabajó con el patriarca del clan– y la antología de textos de diversos géneros, A Little Bronze Book of Greebles.

Con el seudónimo de Richard Bachman, King ha publicado algunos de sus títulos más conocidos, entre ellos Carretera maldita y El fugitivo.

En 2015, el entonces presidente Barack Obama le concedió a Stephen King la Medalla Nacional de Artes, el máximo laurel que puede recibir de su gobierno un artista estadounidense. La lista de los demás homenajeados deja a la vista la importancia del reconocimiento: lo han recibido Clint Eastwood, Bob Dylan, Al Pacino, Rita Dove, Billy Wilder, Arthur Miller y Aretha Franklin, entre otros.