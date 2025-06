“Hasta que la muerte nos separe... o Shakira me haga caso”: la vida íntima de Chespirito llega a la pantalla

“Estaré con Florinda hasta que la muerte nos separe o hasta que Shakira me haga caso”, decía entre risas Roberto Gómez Bolaños, quien continuaba: “Florinda me hizo un hombre fiel”.

Hablar de Chespirito era también hablar de Florinda Meza, su esposa inseparable, la encargada en cada entrevista de decir las cosas que, por modestia, su esposo no se atrevía a decir. Pero a la vez, es quien le decía al oído las cosas y le repetía, en tono alto, por sus problemas auditivos, cada una de las preguntas que le formulaban.

No era para menos: se trataba de uno de los humoristas más importantes del siglo XX.

“Ese espíritu está en ella. Lo demuestra con sus sobrinos, con mis hijos y ahora con mis nietos. Es una deuda que no podré pagarle a mi esposa”, comentó con cierta tristeza Roberto Gómez Bolaños.

Chespirito tuvo seis hijos de su anterior matrimonio, era abuelo de doce nietos, y antes de conocer a Florinda Meza decidió que seis era un buen número de hijos. Por meterse en la onda de la vasectomía no pudo cumplirle a Florinda el sueño de ser madre.

“El Chapulín Colorado abrió las puertas del mundo a nuestro humor; El Chavo, el cariño de la gente; pero como actor siempre me he inclinado por el Chómpiras porque en la época que lo hice éramos de la misma edad, un ser individualmente feliz y nunca le contradecía a nadie”, decía Chespirito.

“El Chapulín Colorado es el más planeado de todos mis personajes. Nació de leer El Quijote y cómo Cervantes se fue en contra de las novelas de caballería. Pues yo me fui contra los superhéroes que no soportaba. Lo quería muy latino para defender lo nuevo, y así empezó a nacer un ser débil, con cierta incapacidad mental y con mucho miedo, pero con todo eso era capaz de hacerlo todo por los demás. Ese es el verdadero héroe”, recordó en su momento Gómez Bolaños.

Y Florinda complementaba: “Todos llevamos un Chapulín Colorado dentro de sí. Es un personaje muy humano que enseña que cualquiera de nosotros puede ser héroe si nos lo proponemos”.

Del tema de sus compañeros de trabajo, el elenco que conformó y mantuvo durante varias décadas juntos, poco habla, y le gusta solo decir que “mis personajes son mis hijos, y por mis hijos hago cualquier cosa”.

Además, agregaba: “Nunca tuve problemas con el elenco durante el trabajo en la serie. Admito que ellos entre sí los tuvieron y luego con Televisa, pues siempre querían ganar más. Pero en esas cosas nunca me metí, yo me dedicaba al programa, no a pagar la nómina”.

Los problemas empezaron a presentarse cuando los actores empezaron a utilizar los personajes para otros programas e incluso para montar espectáculos circenses, como el Circo de la Chilindrina o El Circo de Kiko.