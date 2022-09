Temas tan representativos, esta vez en la voz de Silvestre, tales como “Diosa Coronada”, “Matilde Lina”, “Dios no me deja” o “La Primavera”, hacen parte de este homenaje.

La telenovela de Leandro Díaz

Además de Silvestre Dangond como protagonista, en el dramatizado aparecen actores como Sebastián Carvajal, Mario Espitia, Viña Machado y la cubana Daniela Tapia.

Esta producción estaba prevista para grabarse en 2020, pero por temas de pandemia debió aplazarse, tiempo que le permitió a Silvestre para prepararse mejor como actor.

“Para nadie es un secreto que la actuación es algo nuevo para mí, porque antes había hecho televisión, pero es fácil cuando interiorizas el personaje y comienzas a amarlo. Creo que el reto en la actuación será cuando haga otro personaje que no sea Leandro Díaz, porque yo soy Leandro Díaz, entonces no se me hizo difícil”, expresó El cantante y ahora actor sobre el proyecto de TV: