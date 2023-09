“Me siento como un gato con más de nueve vidas. Cuando creo que ya no me recupero más, de pronto me levanto y tengo un segundo aire”, dice en la entrevista, a la vez que afirma: “He pasado por varias etapas. La negación, la rabia, el dolor, la frustración, la rabia otra vez, el dolor otra vez. Ahora estoy en una etapa de supervivencia. De ‘mantén tu cabeza por encima del agua’. Y en una etapa de reflexión. Y ahora es una etapa de trabajo duro y todo el tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos”.

Lea también: ¿Epidemia de desamor? Estas son las causas por las que se separan los famosos

Además de hablar de su música y cómo llegar a ser exitosa, reconoció que en lo últimos años estuvo apagada, un poco distante y sin chispa, tanto que “tenía mi pie en el freno. Ahora estoy con el acelerador a fondo”.

A la pregunta de si cambió dramáticamente tu estilo de vida en el último año, la artista respondió enfáticamente que sí, que “dramáticamente”.