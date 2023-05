Artistas audiovisuales piden que reactiven becas de creación libre

Daniela Abad, directora de producciones como The smiling Lombana y Carta a una sombra o productora asociada de Los reyes del mundo , se negó a participar en Miradas “porque es un festival que le da visibilidad al alcalde y lo usan para justificar el hecho de que haya un recorte en los estímulos (...) De nada sirve tener un festival sin películas. Si la Alcaldía no estimula la producción, pues no va a ver material para su festival”.

Ese año, 2021, hubo Miradas Medellín y no hubo estímulos audiovisuales. El año pasado se hizo la segunda edición del festival en la que el sector audiovisual acogió el festival y se hicieron reuniones “para proteger Miradas y que no fuera lo que venía entendiendo el sector que era: una plataforma política en la que el alcalde y su esposa participaban muy activamente”, detallan desde el Consejo. En cuanto a los estímulos aseguraron desde la administración municipal, en una respuesta escrita al Consejo Distrital, que se entregaron $970.555.000 .

Juan David Orozco, coordinador de la Comisión Fílmica, considera que no es tan preciso hablar de un SOS porque no considera que todo el sector esté en una crisis, pero sí tiene en cuenta que este necesita claridades “sobre cuáles son los presupuestos de los proyectos públicos que están al servicio de fomentar el audiovisual en la ciudad, de fortalecerlo y potenciarlo”.

Orozco considera que después del plantón y la carta enviada a la Secretaría de Cultura —que aún no tiene respuesta oficial— el siguiente paso es el diálogo por que “las dos partes sienten que tienen razón. Lo ideal es revisar los argumentos de un lado y del otro y tratar de llegar a un acuerdo”.

Por su parte, María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia y Secretaria de Cultura entre 2012 y 2015, piensa que las convocatorias son uno de los muchos mecanismos que deben además combinarse entre sí para generar desarrollo de la creación, la circulación y la gestión de la cultura en la ciudad.

“No tener las convocatorias es muy complicado para el sector porque estas aportan a la transparencia, al seguimiento de los recursos mismos, al acceso y a la democratización de esos recursos. Que falten o que no estén o que no se hagan claramente es bien difícil. Debe ser una de las estrategias que se aplique, no la única, ya que hay otros criterios que por supuesto una convocatoria no alcanza a cubrir en su totalidad”.

EL COLOMBIANO envió el pasado jueves, 25 de mayo, un cuestionario de 12 preguntas al secretario Álvaro Narváez que al cierre de la edición impresa no había llegado la respuesta.

Esta llegó en la noche del sábado 27 de mayo, por ello la compartimos en la nota relacionada a continuación.