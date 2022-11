Juan Sebastián Mesa pasó gran parte de su infancia en Pueblo Rico, no vivió allá, pero todas las vacaciones del colegio y los días libres terminaba haciendo el trayecto de Medellín al suroeste antioqueño para visitar a sus familiares. Ya más adulto, le quedó la pregunta de qué pasaba con los jóvenes que decidían quedarse en el campo, trabajando las tierras familiares. La respuesta es “La roya”, una cinta que explora el contraste entre quienes se van y quienes deciden quedarse en las montañas.

El protagonista es Jorge, interpretado por el actor natural Juan Daniel Ortiz, un joven que se queda en la finca familiar cuidando de su abuelo y trabajando en los cafetales. Cuenta Mesa que fue difícil encontrarlo, como es hoy encontrar a alguien que decida quedarse en el campo. “Estuvimos andando casi 9 meses buscando al personaje, porque no hay muchos campesinos jóvenes y menos que quieran hacer una película. Fue un proceso demoradísimo porque solo para ir a visitarlos había que atravesar montañas, llegábamos a una finca donde nos habían dicho que había un joven y de repente ya no era tan joven o no servía o no estaba interesado”.

La problemática de la edad en el campo le interesó a Mesa después de haber vivido una temporada en el exterior, volvió a Pueblo Rico y no fue difícil darse cuenta que solo había niños y viejos. “¿Dónde está la gente entre los 17 y los 25? ¿Cuándo los ‘pelaos’ salen del colegio, para dónde se van?, ¿qué hacen? El campo como opción es cada vez menos común”, cuenta.

Jorge se queda en el campo pero la inmensidad del paisaje, tan bello, se traduce también en soledad. Hay poca mano de obra que pueda ayudarle con su cosecha, con el cuidado de su abuelo y con las dificultades propias de los cultivos, como la inminente entrada de la roya, una plaga causada por un hongo que afecta los cafetales. Tampoco hay muchas opciones de socializar: Jorge termina teniendo amores con una prima y espera con ansias el regreso de su novia de la adolescencia, Andrea, que va a volver al pueblo por las fiestas, como el resto de sus amigos.

