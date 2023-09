Mientras que, según informaron los organizadores, INFO, Ensamble Arsis, LaTenaz, No Dependiente, Munnopsis, Alto Grado, Ataque De Pánico, Epilepsia DC, Armenia, The Perro Boyz, TEARS OF MISERY, Maskhera, Los Pangurbes, Poison The Preacher, Frailejón, Thelemata, La Real del Sonido, Southern Roots, Desgobierno y Libre Elección, son las bandas distritales clasificadas al evento gratuito al aire libre más grande de Latinoamérica.

Los amantes del rock siguen atentos a la publicación del resto de los artistas invitados.

Y por último, cabe recordar que en 2022, más de 87 agrupaciones y 300.000 personas marcaron el regreso de Rock al Parque, luego de mantenerse dos años ausentes por la pandemia.